Civiles y militares envueltos en una guerra en Sarajevo. AFP

Era posible disparar a seres humanos y regresar a una vida de padre de familia ejemplar y empresario de éxito sin que se arrugaran ni el traje ni la conciencia

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:00

Sabíamos que todo se compra y todo se vende. Lo que no sabíamos (o no queríamos saber, porque el documental 'Sarajevo Safari' ya lo había ... contado hace tres años) es que ese todo incluía poner precio a lo inconcebible. Que se podía contratar un paquete de fin de semana que comprendía vuelo, traslado, hotel, caza al civil y vuelta a casa el domingo por la noche con el tiempo justo para ducharse, repasar la agenda y dar un beso de buenas noches a los niños. Que los niños, los de otros, siempre son los de otros, eran los trofeos más caros y codiciados porque resultaban un objetivo más pequeño para el francotirador. Que después iban los hombres que vestían uniforme o iban armados. Que, tras ellos, las mujeres. Que los ancianos salían gratis. Que había bufé libre de muertos. Que era posible disparar a seres humanos y regresar a una vida de padre de familia ejemplar y empresario de éxito sin que se arrugaran ni el traje ni la conciencia. Que el turismo de experiencia podía ser algo más que aprender a hacer queso en Cantabria o irse a una vendimia para pijos. Que la abyección humana aún no había tocado fondo. Que a Dante le faltó un décimo círculo del infierno.

