Koldo García entrando en el Tribunal Supremo antes de ser enviado a prisión EP

Koldo, 'influencer'

No sé cuánto tiempo estará en prisión, pero seguro que le cunde porque Koldo ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:03

GRWM son las siglas de «Get Ready With Me». Arréglate conmigo, para entendernos. Es lo que ponen las 'influencers' en sus redes cuando se acicalan ... para un evento. O para ir a comprar mitad de cuarto de chóped, que no es caviar todo lo que se ingiere. En fin, que Koldo García, el de la mochila gris, se ha hecho su propio GRWM para ir al trullo con Okdiario. Le quedo eternamente agradecida: yo no sabría qué echarme en la maleta para ingresar en prisión, que la vida te da sorpresas y una nunca puede decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre ni este talego no lo piso.

