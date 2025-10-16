El podio de la pobreza que no queremos ocupar

Esta semana, con motivo de la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hemos conocido el informe 'Estado ... de la pobreza en la Región de Murcia'. Se trata de un informe que EAPN-ES (la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) publica desde hace 15 años y que realiza a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. La imagen recogida en esta encuesta es la realidad oficial de la pobreza.

La primera frase del informe dice así: «El estudio de los principales indicadores de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia muestra que, en un contexto de mejora generalizada en el conjunto del Estado, en esta comunidad autónoma no se producen avances». De hecho, lo que avanza es la pobreza. El porcentaje de murcianas y murcianos que están en riesgo de pobreza y exclusión social (el indicador armonizado en Europa que se conoce como tasa Arope) ha subido casi 2 puntos desde el año pasado y se sitúa en el 32,4%, afectando a más de medio millón de personas.

El informe de EAPN-ES ofrece una importante cantidad de datos objetivos. Y como son datos oficiales y estandarizados, podemos comparar la situación de la Región con respecto al resto de Comunidades Autónomas del país. Mientras nuestros deportistas ganan medallas, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma del país con mayor índice de pobreza y exclusión social, la segunda con mayor índice de pobreza severa y la primera con mayor pobreza infantil.

La pobreza infantil conmueve y alarma de forma especial, pero debemos señalar que no hay niñas o niños pobres en hogares que no lo sean

Murcia ocupa el tercer cajón del podio en situación de pobreza y exclusión social entre otros motivos porque «los ingresos medios de la población de la Región de Murcia son los más bajos del país y los que menos han aumentado desde el año 2008». Además, las rentas reales (actualizadas al IPC) son inferiores a las de antes de la Gran Recesión. En otras palabras: el poder adquisitivo actual en esta Región es peor que el que teníamos en 2008.

Tras los datos hay rostro humano, por lo que hay que concretar lo que significa vivir en pobreza severa. Hay una parte que el mismo nombre del indicador deja bien a las claras: se trata de la situación de pobreza más grave de las que se recogen en este informe. La pobreza severa mide el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 644 € mensuales por unidad de consumo. Imaginen vivir en la Región de Murcia con menos de esa cantidad al mes. Hagan las cuentas. Así vive el 12% de la población de nuestra región, más de 185.000 personas.

Pero es en pobreza infantil donde la Región de Murcia ocupa la primera posición. El 45% de nuestras niñas y niños están en riesgo de pobreza y exclusión social, el porcentaje más alto de todo el país. Las palabras en un artículo de prensa son importantes, suelen estar limitadas y hay que procurar aprovecharlas con cuidado. Por eso mismo nos vamos a repetir: El 45% de nuestras niñas y niños están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Detengámonos en ver la situación de la pobreza severa, la más dura, en la infancia de la Región. En ese caso el porcentaje alcanza el 20%. Dos de cada 10 menores de nuestra tierra viven en pobreza severa. Debemos reservar las palabras que nos quedan para acabar el artículo por lo que no podemos repetirnos más pero sí les vamos a pedir que lean de nuevo la frase anterior y que intenten hacerse una imagen de la realidad que representa.

La pobreza infantil conmueve y alarma de forma especial, pero debemos señalar que no hay niñas o niños pobres en hogares que no lo sean, por lo que si queremos luchar contra la pobreza infantil tenemos que luchar contra la pobreza en general.

La segunda parte del argumento sigue siendo válida, aunque empezamos a tener dudas de la primera a la vista de la manera en la que algunos hablan de los niños y niñas que viven en nuestra Región. Tal vez no sea el motivo de este artículo, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de decir con toda la contundencia posible que reclamamos que las niñas y niños de nuestra Región, hayan venido de donde hayan venido, vivan en hogares o en centros, sean tratados con toda la dignidad que merecen y disfruten de todos los derechos que les corresponden.

La realidad de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestra Región nos afecta a toda la sociedad, no podemos crecer manteniendo estos datos, por lo que es urgente situar el objetivo de su erradicación como la principal prioridad política, social y económica de nuestra Región. Es urgente poner en valor lo que hacemos, revisarlo y hacer mucho más.

Actuar más y mejor es la prioridad. Desde EAPN Región de Murcia vamos a decir lo que llevamos diciendo desde hace años: para combatir la pobreza en nuestra Región es necesario la puesta en marcha inmediata de una estrategia regional de lucha contra la pobreza que asegure la acción coordinada de todas las consejerías del Gobierno regional porque sí, las políticas sociales son imprescindible, pero de poco sirven si no se acompañan de medidas relacionadas con el empleo, la vivienda, la educación o la salud y con una dotación económica suficiente. Cuando eso pase, podremos bajarnos por fin de un podio, el de la pobreza, en el que nadie quiere estar.

EAPN Región de Murcia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha convocado una concentración contra la pobreza este jueves 16 de octubre a las 19 horas en la plaza de Santo Domingo de la capital.