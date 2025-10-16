La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ventana abierta al tercer sector

El podio de la pobreza que no queremos ocupar

Mientras nuestros deportistas ganan medallas, la Región de Murcia es la primera comunidad con mayor pobreza infantil

Rosa Cano
Juan Antonio Segura Lucas
Pedro Martínez

Rosa Cano, Juan Antonio Segura Lucas y Pedro Martínez

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:18

Esta semana, con motivo de la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hemos conocido el informe 'Estado ... de la pobreza en la Región de Murcia'. Se trata de un informe que EAPN-ES (la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) publica desde hace 15 años y que realiza a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. La imagen recogida en esta encuesta es la realidad oficial de la pobreza.

