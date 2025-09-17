La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Charlie Kirk. REUTERS

Vaya, se les olvidó Kirk

En diagonal ·

Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:20

«España es hoy quien salva el honor de Europa» (Sánchez). A la primera ministra danesa le parece que rinde homenaje a los matones. También ... que el «parlamento callejero» «destruye el deporte y la democracia». Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas. En los Emmy, Hannah Einbinder ('Hacks') dijo sentir que su obligación como judía era distinguir a los judíos del Estado de Israel.

