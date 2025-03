Sentarse encima

Comenta Compartir

De pequeña me habría gustado ser invisible. Ver a los mayores hacer lo que no hacían delante de nosotros. También entrar gratis al cine (con ... cuidado para que no se me sentaran encima). Ha adquirido Jeffrey Goldberg, director de The Atlantic, una especie de invisibilidad con los mayores. La Administración de Trump lo añadió por error a un grupo de mensajería en Signal. Uno para coordinar ataques militares contra objetivos hutíes en Yemen. Un chat, tócate. Da igual si es con periodista o sin periodista.

Además de los detalles sobre operaciones militares planificadas, Goldberg comprobó cómo el vicepresidente Vance decía: «Odio tener que sacar otra vez las castañas del fuego a Europa». El secretario de Defensa: «Comparto tu desprecio por el gorroneo europeo». La invisibilidad de Goldberg no aporta gran cosa. Ni Trump ni Vance han escondido su desprecio por Europa. Se nos han sentado encima en el cine. Pero, ay, madre, los correos de Hillary.

