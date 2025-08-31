La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal, líder de Vox, en el Congreso EP

A quién se puede odiar

Si dices que no cenarías con un dirigente de Bildu parecerás un facha de cuidado

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:02

El cantante dominicano Henry Méndez se ha disculpado por lo de «odio a los rojos». Según su comunicado en X, no guarda odio ni rencor, « ... independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad». Lo gracioso es que asegura que lo dijo intentando parar cánticos contra Pedro Sánchez. Como soy de la escuela de Joan Rivers («odio a todo el mundo empezando por mí misma»), no veo dónde está el escándalo. Como no lo veo cuando preguntas a un entrevistado con quién no cenaría nunca y dice que con un dirigente de Vox. Aquí un demócrata. Seguro que con un votante tampoco, pero esos no siempre se distinguen bien. No es que me parezca bien la inquina, pero hasta en la percepción del odio existe el tablero inclinado del que habla Cayetana Álvarez de Toledo (la derecha es juzgada por los medios con un baremo más severo). Si dices que no cenarías con un dirigente de Bildu parecerás un facha de cuidado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10

    Los hogares murcianos gastan 130 euros más en alcohol y tabaco que la media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad A quién se puede odiar

A quién se puede odiar