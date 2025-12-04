La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EP

Precisión

En diagonal ·

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad». Luis Javier Santamaría, ... senador del PP, al ministro Bolaños: «No vemos mucha igualdad en su Gobierno más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad. Permítame que le pregunte, ¿hay feminismo más allá de Jessi?». Eso, entre una retahíla de lugares comunes contra el sanchismo. Y Bolaños suelta: «Le ruego que retire la enorme machistada que acaba de pronunciar al llamar a las mujeres víctimas de trata trabajadoras de la intimidad. Supuran ustedes machismo. Supuran machismo y clasismo. Son lo mismo que Vox». Y Yolanda Díaz al lado aplaudiendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  8. 8 La incidencia de la gripe se dispara un 110% y comienza a llenar las Urgencias en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Precisión

Precisión