La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Franco. EP

Paz social

En diagonal ·

Nos ha recordado Pedro Sánchez la «paz social» en que vivimos. No sé. Pero no vamos a preferir los 25 años de paz de Franco

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Como si no tuviéramos ya a Franco hasta en el aguacate (tomamos más aguacates que sopa), nos espera una semana intensa. De recuerdos, de lecciones, ... de advertencias. Casi nadie se acuerda del franquismo, se acuerda de su infancia y su juventud. Por lo de la nostalgia. Cuando se habla de la nostalgia de los jóvenes por el franquismo no sé de qué clase de manicomio se habrán escapado esos tarados. Parece que la generación Z añora los tiempos sin móviles. Se quedan embobados mirando a los chicos de 'Sensación de vivir'. Es una juventud nostálgica de momentos pasados que no les pertenecen. Como dijo David Trueba a Oskar Belategui, cuando este le preguntó qué hacemos con nuestros hijos de derechas, los jóvenes no temen el autoritarismo porque no han conocido lo que es vivir bajo el autoritarismo paterno, gubernamental… Nos ha recordado Pedro Sánchez la «paz social» en que vivimos. No sé. Pero no vamos a preferir los 25 años de paz de Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  5. 5

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8

    El Rojo de Portmán
  9. 9 El pole dance conquista salas y rompe tabúes
  10. 10

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Paz social

Paz social