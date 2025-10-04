La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y su mujer, Begoña Gómez.

El juez ve «fundamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:02

No sé si Peinado ha contestado a Pilar Alegría. Podría ser. El juez ve «fundamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a ... su mujer. Tan claro como que el parentesco de Urdangarín sirvió a sus negocios. Además de querer colocar todo el 'caso Begoña' ante el jurado, sostiene que los delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo y las actuaciones de Gómez, Álvarez y Barrabés «difícilmente» se podrían haber dado sin el parentesco. Peinado se sentiría obligado en una segunda resolución a señalar a Sánchez. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno…». El martes, Pilar Alegría, en su comparecencia posterior al consejo de ministros, dijo que, con los correos enviados por Begoña Gómez, estábamos igual que hace un año. Que no había nada. Que en «ningún caso» aparecía el nombre del Gobierno el de Pedro Sánchez. Amárrame los pavos. Quizá ella ha provocado que Peinado señale lo obvio.

