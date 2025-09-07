La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La periodista Maribel Vilaplana. Telecinco

Aquí nadie se libra

En diagonal ·

Quizá el caso de la periodista Maribel Vilaplana sirva para saber cuándo no conviene ocultar información, aunque parezca irrelevante

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:11

La segunda verdad de María Pombo es que si estás a la vista la jauría te come. Brais Efe (Paquita Salas) le recomendó leer un ... marcapáginas para empezar y ella le contestó: «Ya te tocará algún día. Aquí nadie se libra». Después de que la juez de Catarroja decidiera no citarla en el procedimiento de la dana y de que el fiscal haya hecho lo mismo, Maribel Vilaplana, la periodista que comió en El Ventorro con Carlos Mazón, ha escrito una carta abierta. Quizá su caso sirva para la comunicación política. Para saber cuándo no conviene ocultar información, aunque parezca irrelevante.

