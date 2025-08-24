La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada al centro Alligator Alcatraz. Afp

Impensable, pero menos

En diagonal ·

Grupos ambientales y la tribu Miccosuke pleitearon contra la construcción, que, como la juez ha reconocido «causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:02

En una cena hablábamos de Indra y de la compra de EM&E, propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier. ... La compañía admitió el conflicto de intereses. Lo iba a estudiar. En la cena alguien dijo que semejante operación sería impensable en EE UU. Varios apuntaron que hoy cualquier cosa es posible allí. Pero todavía hay contrapoderes. Mira la juez que ha ordenado el cese de Alligator Alcatraz, el centro de detención para extranjeros en Florida. Y no por las condiciones de los internos. Grupos ambientales y la tribu Miccosuke pleitearon contra la construcción, que, como la juez ha reconocido «causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción». Caimanes, cocodrilos, panteras, osos negros, pitones, serpientes de cascabel… Menudo cabreo para Trump y De Santis. Los caimanes que tenían que atemorizar te van a salvar de esa indecencia. Otra indecencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  4. 4

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  5. 5 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  6. 6

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»
  7. 7

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  8. 8 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  9. 9 Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Impensable, pero menos

Impensable, pero menos