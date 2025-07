Hacerse un Ayuso

Comenta Compartir

Abascal, que ya no estaba, se perdió a Feijóo comiéndole la tostada. Se acabó la moderación de Feijóo. En su réplica después de que Sánchez ... hiciera una tesis doctoral trucha sobre la corrupción del PP, soltó al presidente: «¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución y ahora quiere usted prohibir su biografía». Después del paripé donde ni siquiera los socios se mostraron demasiado enfadados, a Feijóo se le hincharon las narices. Después de ver cómo un pleno para hablar de la corrupción del PSOE (partido en el Gobierno) se convertía en un pleno para hablar de la corrupción pasada del PP (que no gobierna), Feijóo fue como Schwarzenegger cuando dice a los niños en 'Poli de guardería' «¡Aquí ya no se hace pipí!». Y tiró de los prostíbulos. Feijóo se ha hecho un Ayuso. A unos les parece un patinazo. A otros, su mejor actuación.

