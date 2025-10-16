A gobernar

Ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia agenda

Dejen en paz el aborto. Si ya sabemos que es un tema engañifa del Gobierno para atacar al PP y de Ayuso para su propia ... agenda. Otra gran causa falsa. De ola reaccionaria que hay que parar hablan desde el Gobierno. Hombre, ya. Claro que los derechos hay que protegerlos (no digo que el aborto lo sea, pero ahí están las barbas del Tribunal Supremo estadounidense). O las libertades. Porque lo que Francia protege desde el año pasado en su Constitución es el aborto como «libertad garantizada».

Pero no parece que en España el aborto esté en riesgo. Feijóo habla de cumplir la ley. Y ya está. Ayuso se ha hecho insumisa de listas de médicos. Una persona a quien los de Vox han gritado abortera en la Asamblea de Madrid. Ojalá en español hubiera dos palabras como en inglés para el aborto provocado ('abortion') y el aborto espontáneo ('miscarriage') porque Ayuso, contando sus tristes vivencias, parece no saberlo. No embarren más y ocúpense de gobernar.

