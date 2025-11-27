La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresident de la Generalitat catalana, Jordi Pujol testifica por videoconferencia este lunes en la Audiencia Nacional. Efe

La España espiada de hoy

En diagonal ·

Hay que actualizar la documentación de un país tan vigilado y espiado como entretenido

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Hoy decide el juez si manda a prisión a Ábalos y Koldo (por la adjudicación de compra de mascarillas a la empresa de Aldama). Antes ... apareció lo del caserío. Koldo dice que es verdad. Sánchez y Otegi se vieron. Ábalos cuenta que le dijeron que eso había pasado. Como avisando «sabemos cosas», «tenemos pruebas». El juicio a los Pujol empezó con la petición de la nulidad por la policía patriótica, por la 'Operación Cataluña'. Pretendiendo acabar con el 'procés', se lanzaron a por los Pujol. Sí se supo que tenían dinero en Andorra (de ahí la confesión de Pujol, pero que era la herencia de su padre).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  6. 6 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  7. 7 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  8. 8 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  9. 9

    El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos
  10. 10

    La fachada del Santa Lucía, del mismo material calcinado en Valencia, ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La España espiada de hoy

La España espiada de hoy