as tertulias políticas y sus presentadores son un muestrario de gente con aires de suprema autoridad y pocas credenciales

Comenta Compartir

De vez en cuando aparece por las redes la intervención de Jesús Quintero en la Fundación Manuel Alcántara de 2017. Participaban, además de Teodoro León ... Gross, Sánchez Dragó y Alsina. Quintero se levanta: «En televisión no salen ni los más sabios, ni los más inteligentes, ni los más sensibles, ni los científicos… Na más que aparecen chuflas y payasos». Cielos, Quintero, coleccionista de seres tan imposibles como entrañables. ¿Qué parte de la ciencia dominaba el Risitas? Me ha salido el vídeo a la vez que se ha estrenado 'Superestar' (Netflix), la serie producida por Los Javis y creada por Nacho Vigalondo sobre Tamara y otros. También el documental 'Sigo siendo la misma'. Sobre esas personas que no eran sabios ni científicos, sino chuflas y payasos. Las tertulias políticas y sus presentadores son un muestrario de gente con aires de suprema autoridad y pocas credenciales, que diría Mary McCarthy. Mucho más serios Leonardo Dantés y Risitas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión