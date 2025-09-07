La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Actos sin consecuencias

Somos capaces de dejar la pobre gestión, la irresponsabilidad, la mentira o la corrupción sin consecuencia alguna, porque los otros serían algo peor

Gabriel Macanás Vicente

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:12

Nuestra descripción del mundo acaso dice más de nosotros que del mundo. No importan tanto cómo son las cosas, sino cómo las percibimos, analizamos o ... entendemos. Hasta las más asumidas leyes naturales son, desde su enunciación hasta sus consecuencias, perspectivas humanas. De hecho, la propia formulación de esas leyes vino después de las leyes jurídicas, a su imagen y semejanza. No porque el Derecho sea más importante o exacto, sino porque es, como expresión de lo humano, lenguaje y herramienta universal. Una vez formuladas las leyes, sin embargo, la diferencia entre unas y otras es evidente: mientras que las naturales no han de quebrarse, al menos desde nuestra perspectiva espacial y temporal, las leyes de los hombres pueden ser incumplidas, aunque no quisiéramos que fuera así. Por eso, cualquier norma jurídica necesita una consecuencia para su incumplimiento. Sin consecuencia, no hay norma.

