La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio el 3 de noviembre de 2025. EP

Yo que sé

A la última ·

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace falta leer nada para opinar

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace ... falta leer nada para opinar. Se metieron mucho con la pobre María Pombo, pero su triunfo está siendo incontestable. ¡A leer a las bibliotecas, aquí se viene a levantar bien alto los pompones! Leer es un coñazo y una pérdida de tiempo. Y, lo que es peor, cuando leemos corremos el riesgo de que nos metan matices en las ideas. ¡Vade retro!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Yo que sé

Yo que sé