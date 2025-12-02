La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy saluda en un partido del PSG. AFP

Montecristos

A la última ·

Hemos perdido la ocasión de meter en el mismo calabozo a Sarkozy, Koldo, Ábalos y las monjas cismáticas

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

Hemos perdido la ocasión de meter en el mismo calabozo a Sarkozy, Koldo, Ábalos y las monjas cismáticas. Un plantel así sería la envidia de ... Jorge Javier y justificaría cualquier Gran Hermano Vip. La gente habría pagado dinero por ver a la madre abadesa explicándole a Ábalos cómo hacían ellas las galletitas mientras José Luis le contaba, con una sonrisa de nostalgia, aquella vez que pasaron con el Peugeot cerca de Belorado y Koldo se puso a buscar conventos de esos que se anuncian en las carreteras con lucecitas de neón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  2. 2 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6

    La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Montecristos

Montecristos