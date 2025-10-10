Hostilidad bancaria

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una oficina del Banco Sabadell junto a otra de BBVA. Eva Parey

La semana pasada, por causas ajenas a mi voluntad, tuve que entrar en una sucursal y por un instante me pareció estar visitando una tienda de muebles

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:16

Cuando el Gobierno nos pidió opinión sobre la OPA, no supe qué decir. Por un lado, me gusta mucho ese bello adjetivo de origen latino, ... hostil, que remite a combates sangrientos y a películas de gladiadores. Por otro lado, no tengo ni idea de economía financiera y eso a los espíritus débiles nos coarta y nos hace sentirnos pequeñitos. El caso es que dejé pasar, con cierto cargo de conciencia, la oportunidad de participar en la encuesta del Ministerio, pero hoy, tras varios meses de profundo estudio y sosegado análisis contable, he llegado por fin a una conclusión: los bancos tienen que recuperar los mostradores.

