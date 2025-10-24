La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Albert Einstein AFP

Einstein dijo

A la última ·

Llevamos años abusando del pobre Einstein

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Llevamos años abusando del pobre Einstein. El Ministerio de Educación –gente indudablemente bien educada– le ha atribuido una cita que en realidad no es suya ... y luego ha borrado el tuit, como temiendo represalias de los herederos del psicólogo conductista B.F. Skinner, al parecer el verdadero autor de una de esas frasecillas que vuelan alegremente por internet y están pidiendo a gritos que alguien las estampe en una camiseta o en una tacita del desayuno. Decía Skinner y luego Einstein y más tarde Pilar Alegría: «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela». Puestos a elegir, tengo que reconocer que a mí me gusta más el otro Skinner, Seymour, el director del colegio de los Simpson, cuyas citas bien podría utilizar el Ministerio sin necesidad de pedir perdón a nadie: «¡Dos alarmas de pensamiento independiente en un solo día! Los niños están sobreestimulados. Willie, retira la tiza de colores de las aulas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5

    El sospechoso de encubrir el doble crimen de Librilla niega cualquier implicación
  6. 6 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  7. 7

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  8. 8 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  9. 9 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  10. 10

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Einstein dijo

Einstein dijo