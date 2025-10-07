Comenta Compartir

De nuevo me veo en la obligación de salir en defensa de Ábalos y de Koldo, dos tipos que, aunque han pisado las más importantes ... moquetas de España, no han perdido el contacto con la madre tierra y con lo mejor de la gastronomía navarra. En una sociedad tan líquida, donde las certezas se evaporan entre la niebla de las 'fake news', da gusto encontrarse con personas que siguen siendo sólidas y consistentes. Ahí tenemos a Koldo, cuyo corazoncito puro de aizkolari no se ha visto contaminado por las vanidades de la capital. Resulta edificante comprobar cómo nuestro morrosko sigue viendo el mundo en forma de chistorras y lechugas, admirables productos que aportan todos los nutrientes necesarios para la vida y que defienden la tradición culinaria de un país que de pronto se nos ha llenado de wasabis, ceviches, rámenes y esferificaciones.

¿Cómo les íbamos a pedir a Koldo y a Ábalos que cobrasen por transferencia? Si en efecto eran gastos de representación, ¿qué mejor representación que sacar en el bar un fajo de billetes atados con una gomita y proclamar, con voz tonante y cavernosa, a esta ronda invito yo? Los apuntes bancarios son la muerte de la poesía, la tumba de las ilusiones, el triunfo definitivo del capitalismo incoloro. En una transferencia bancaria no hay épica ni sueños, solo números insípidos y fugaces que un día aparecen y otro, casi sin darte cuenta, desaparecen. Pero un sobre con dinero contante y sonante es siempre una promesa excitante, una lujuria que anticipa otras lujurias, el recuerdo emocionado de la paga que nos daban los abuelos. Tú eres nuestro faro, Koldo, y no esos aguafiestas de la Agencia Tributaria.

