La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

'Casting' de emigrantes

A la última ·

Aunque al líder del PP le resulte extraño, los idiomas se pueden aprender

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:19

A la propuesta del PP sobre inmigración le veo algunos problemas de orden práctico. Por lo que entiendo no se trata de arrojarlos a todos ... al mar, como piden esos exagerados de Vox, pero sí de hacer un bonito casting de emigrantes, con notas de acceso y diferentes pruebas de índole casi deportiva, una especie de La Isla de las Tentaciones, siendo España la tentación y ellos los concursantes. Si descartamos cualquier consideración moral –ese aburrimiento de sociedades decadentes–, la iniciativa del Partido Popular podría incluso encontrar encaje en Telecinco, con un debate en plató moderado por Sandra Barneda mientras el propio Feijóo, con los pectorales aceitados y vestido con un bañador deportivo Speedo, informa desde la playa de los puntos que van sacando los solicitantes de asilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Casting' de emigrantes

&#039;Casting&#039; de emigrantes