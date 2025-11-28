La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno. EP

Anotop

A la última ·

Me pareció un insulto bellísimo, una manera tal vez brumosa pero creativa de definir a nuestro Pedro

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Se levantó Feijóo de su escaño, cogió el micrófono, afiló esos ojillos acuosos, como de topo recién salido a la superficie, y le espetó al ... presidente Sánchez: «¡Anotop!» Yo lo estaba oyendo por la radio, mientras paseaba al perrito, y de pronto me quedé congelado, con la correa en la mano y la mirada fija en el horizonte. ¡Anotop! Me pareció un insulto bellísimo, una manera tal vez brumosa pero creativa de definir a nuestro Pedro. Imaginé la zozobra de Patxi López, ese hombre que hace años fue lehendakari y que ahora vive en un permanente estado de enfado y estupefacción, cogiendo el móvil y tratando de buscar como un loco esa palabra en el Wordreference, en el Corominas, en el Diccionario de la RAE, en el María Moliner. «No aparece», susurraría con angustia al oído de Pilar Alegría, «me salta de 'anotar' a 'anqueta'. ¿Qué demonios le habrá querido decir este tipo?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  8. 8 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Anotop

Anotop