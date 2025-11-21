La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Paqui me representa y aquí empuño con ardor el pendón de su defensa

Pío García

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:16

La Paqui me representa y aquí empuño con ardor el pendón de su defensa. Yo no te acuso, Paqui, porque te comprendo y hay flaquezas ... humanas que siento muy próximas, casi familiares. Cuando éramos niños de provincias, la aventura cosmopolita de un viaje a Madrid empezaba siempre en un Corte Inglés. A mi madre, mujer de comportamiento habitualmente austero, se le iluminaban los ojillos cada vez que franqueaba las puertas metálicas de uno de esos paraísos verticales con librería en la planta baja y cafetería en la séptima. Caía en un estado cercano a la embriaguez al subir de piso en piso por las escaleras mecánicas, mientras ante ella se desplegaban, como en una fantasía de Walt Disney, trajes de caballero, vestidos de boutique, perfumes, vaqueros ajustados, ropa de deporte, cacerolas, aparatos electrónicos, ropa de cama, dependientes obsequiosos y elegantes. ¡Cómo no vamos a perder la cabeza, Paqui, ante ese formidable universo de lujurias en el que, además, cuando no es primavera es Navidad!

