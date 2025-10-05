Vida cotidiana

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Salí de la entrevista despistado. Preguntándome cómo había llegado al punto de ser cuestionado sobre crímenes de guerra tras haber recorrido Italia

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:24

Son días frenéticos. Un no parar constante de trenes, esperas, presentaciones, entrevistas por teléfono mientras una señora se desmaya en mis pies, una manifestación de ... voces y rostros que no volveré a ver, que he visto antes y no recuerdo, como una película francesa en blanco y negro. Palabras que se acumulan en la garganta y que quedan apenas como un susurro. Un libro bajo el brazo, una maleta llena y videollamadas cada tres horas, por si me pierdo algún avance de mi hijo.

