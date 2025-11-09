La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recuerde el alma dormida

Qué responsabilidad para que mi cuerpo y mi mente continúen dando vueltas al sol muchos años, más viejo, más cansado, y, he ahí el misterio, más feliz

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:31

Coincide que cumplo años con el momento en el que debo explicar Jorge Manrique a mis alumnos. No hay mayor argumento a favor del 'tempus ... fugit' que recordar que hace apenas un suspiro yo estaba sentado en una clase del Ibáñez Martín escuchando de un profesor eso de la muerte igualitaria, de los ríos caudales y más chicos, que todos van a dar en la mar, que es el morir, y que los que viven por sus manos y los ricos alcanzan un mismo final. Muerte por todas partes. Calaveras vestidas con mantos negros, interpretando afilados instrumentos medievales y tableros de ajedrez donde siempre le toca al ser humano jugar con negras. Imagínese, adaptar estas visiones a un público adolescente tan engreído que piensa que el sol nace cada día para iluminar sus teléfonos móviles.

