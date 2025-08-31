La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Plazas de septiembre

Una sociedad que sacrifica sus pequeños placeres cotidianos es una sociedad dispuesta a desaparecer

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:43

Llega septiembre con su promesa de normalidad. La normalidad es una derrota, leí hace años en un grafiti por las calles del Albayzin. Aquella pintura ... me impresionó. Me animó a convertir mi vida en el argumento de una novela. Pasado el tiempo, entiendo que no hay nada más sano que la rutina, que septiembre con su llamada a los horarios, al orden establecido, a la poca improvisación entre el café matutino y el vaso de leche antes de ir a la cama. Y aquí me ven, huyendo de esta España calcinada y atunómicamente moribunda para refugiarme en el mes de los nostálgicos. La vuelta a la vida. El final del paraíso.

Espacios grises

