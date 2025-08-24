La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Apuntes desde la Bastilla

35 piedras

Ha sido vértigo. Un miedo que nunca he tenido. Una sumisión al fracaso, a equivocarme en el apoyo en el pie, a verme empapado de este dolor

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:09

Estoy jodido. Lo digo mientras apuro la cerveza en la plaza de un pueblo de Soria. Contemplo a esta hora de la tarde el Rollo ... que preside el espacio. Aquí ensartaban a los ladrones en el siglo XV y le cortaban las manos a los pirómanos. Al lado, enmarcando la panorámica, aparece una iglesia con sepulcros medievales en el jardín, para recordar al viajero que estamos de paso, que algún día también nosotros seremos huella en la piedra, como esta cerveza que se acaba. Termina la escena con el Ayuntamiento y su multitud de banderas y causas que apoyar. Todo junto y revuelto, las fuerzas vivas y muertas de este lugar, mientras la cerveza se acaba, como la tarde, y no me quito el malestar del cuerpo, y unos diez niños juegan al fútbol en esta misma plaza, con sus disparos contra la tranquilidad, contra el cristal de las botellas de vino y la carritos de bebé. Contra un hombre como yo, que se retira a un pueblo perdido en la sierra de Urbión para escribir este artículo, acojonado aún por lo que me acaba de suceder.

