Apuntes desde la Bastilla

La paz

Israel y Palestina se preparan para mirar hacia el futuro, tal vez sin presente, quizá con demasiado pasado a sus espaldas

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:40

La paz es un camino tortuoso, lleno de rencores, de fosas comunes que excavar, de memoria dolorida que encajar en la cotidianidad de la ausencia. ... La paz, tras dos años de devastación, supone un ejercicio que combina la fe y la desconfianza. Hoy en Gaza ya no caen las bombas, hoy en Tel Aviv, los familiares están a punto de reencontrarse con sus seres queridos, tras dos años de secuestro, torturas y violaciones. Se ha perdido tanto en este conflicto, alargado durante décadas, que las víctimas y los victimarios están entrelazados y conviven. Obligados a respirar el mismo aire, a llorar a sus muertos a pocos metros de distancia, Israel y Palestina se preparan para mirar hacia el futuro, tal vez sin presente, quizá con demasiado pasado a sus espaldas.

