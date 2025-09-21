La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Palestina de Sánchez

Hace muy poco, en los mítines y manifestaciones de la izquierda, era común ver banderas saharauis. Hoy han desaparcido, sumidas por la palestina

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:19

Imaginaba a la izquierda compungida y exaltada, este mismo martes, a las puertas del Congreso, porque el anuncio de Sánchez del embargo de armas a ... Israel se retrasaba una semana más. Veía ya a todos estos activistas pacíficos lanzar vallas contra los leones semitas de la cuesta de San Jerónimo, encadenarse a las escaleras para impedir el paso de esos encorbatados desalmados que no sé cómo pueden dormir una semana más sabiendo que colaboran con Netanyahu en el negocio más ruin de todos: las armas, el plomo, la pólvora que agujerea Gaza. Os juro que el espejismo era tan real que podía tocarlo con mis dedos. El pueblo entero pidiendo no ya la dimisión, sino casi la ejecución del Gobierno en bloque por seguir colaborando, dos años después del inicio de la guerra, con la maquinaria israelí. A los diputados de Podemos rompiendo relaciones con el PSOE y a Yolanda Díaz, lágrima viva, entregando su cartera ministerial para pedir elecciones. Nada de eso ha ocurrido. A cambio, ofrecemos al mundo una contrapartida letal contra la invasión de Gaza: boicotear Eurovisión mientras haya participación israelí. Esta sucesión de acontecimientos, que sea más nocivo para el mundo el sonido de unas cuerdas vocales en hebreo que las balas para la batalla, habla muy bien de la esquizofrenia que se ha apoderado de la sociedad española, de la caza de brujas militante contra el que se salga un ápice de las directrices del Gobierno. Y claro, con un ejecutivo que cambia constantemente de opinión, es altamente probable que el individuo quede desdibujado y fuera de plano tras cada comparecencia.

