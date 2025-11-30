La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hay millones de personas felizmente burladas de sostener los embustes en una cena familiar, en un tuit, en un artículo e incluso en el Parlamento

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:31

Mi hijo ha pronunciado su primera palabra. Lo juro. Estaba jugando con una pelota, o con un libro que cuenta de forma tierna lo que ... comen los animales, y me ha mirado. Ha dicho pa-pá, así, con las sílabas separadas y el acento agudo. Lo volvió a repetir y sentí que me temblaban las piernas. No hay mejor cotidianidad que la del hogar en otoño y la de un hijo que descubre el mundo en la alfombra del salón. En ese pa-pá se concentra el cosmos. Una civilización con todos sus emblemas y espíritus, con sus grandezas. El primer pa-pá que escucha un padre es el génesis de la felicidad, un paraíso sin manzanas y sin pudor. Un Edén, vaya, vestido con árboles hermosos de hoja caduca.

