Apuntes desde la Bastilla

Doce hombres sin piedad

No será fácil acusar a todo un jurado popular de fascismo, de machista, de reaccionario o sionista. No será fácil, pero sucederá

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:23

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:23

Qué ilusión me haría ser seleccionado para formar parte de un jurado popular. Ahí están los anhelos de mi infancia, cuando veía en las películas ... a esos tipos tan serios, detrás de un estrado, mirando como los emperadores a los pobres cristianos, con su vida en sus manos. Esos hombres y mujeres luego se marchaban a casa, hacían la comida, bebían vodka, amaban a sus parejas y educaban a sus hijos, pero antes habían impartido justicia en nombre del estado de Alabama, o de Wisconsin. Conciencia tranquila. Así se gestan las democracias occidentales.

