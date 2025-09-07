La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Apuntes desde la Bastilla

En defensa de María Pombo

Defiendo la literatura como forma de vida, como camino para alcanzar algo tan metafísico como es la felicidad. Pero no intento imponerla a los demás

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:12

En nuestro inexorable camino hasta convertirnos en Islandia, ese país que adquirió la costumbre de pasar la Nochebuena leyendo, sin hablar, sin comer, sin ni ... siquiera mirar las brasas de la chimenea a la espera de la llegada de Papá Noel, hemos encendido la pira de las inquisiciones para chamuscar a María Pombo. Me dicen que la víctima de esta semana es famosa por exponer y vender su vida en redes sociales, lo que antes conocíamos como teletienda. Hoy en día cualquiera puede alcanzar la fama publicitando botes de maquillaje, contando su experiencia tropical en una playa con bronceado, mostrando la evolución de una barriga embarazada o llorando frente a las cámaras porque la selectividad ha salido peor de lo esperado. Y según me cuentan, María Pombo es de las mejores en eso de aparecer en la pantalla del móvil.

