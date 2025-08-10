La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Apuntes desde la Bastilla

Cristo nació en Jumilla

Nos convulsiona estos días de nuevo la estulticia, la ignorancia pagada por todos y la gasolina rociada por mangueras populistas

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:15

Vox está a un paso de proponer que solamente podamos comer conejo para así honrar la etimología de nuestra patria, la 'sphan' de los fenicios, ... esos moros 'avant la lettre'. O judíos, sin ánimo de ofender más. Los romanos, cuando pusieron ojitos a la península, se dieron cuenta de que entre los matorrales saltaban esos animales caritativos, que salen de las chisteras de los magos y acarician los niños, y decidieron ir un paso más allá y nombrarla Hispania, tierra de conejos. Qué poca heroicidad para tanta historia y tanto concejal de pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  5. 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  6. 6 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  7. 7 Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola
  8. 8 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  9. 9 Una cadena humana vuelve a abrazar al Mar Menor para exigir medidas eficaces de protección
  10. 10 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cristo nació en Jumilla