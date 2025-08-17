La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Blas y la Ana

La tierra la heredarán los hábiles. Al Blas nunca lo pillarán bebiendo cianuro. Ante la duda escapa con su moto hacia otra parte, hacia otros veranos

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:18

Escucho el rugido del tubo de escape laminar el mundo. Es la hora del encuentro, justo al atardecer, cuando los últimos bañistas se suben de ... la playa y dejan a las olas con su cotidiana soledad de las mareas. Aparca la moto justo delante de mi casa. Veo cómo se mueve sobre ella con soltura. Es su hábitat natural. Percibo un lenguaje distinto al mío. Siglos de distancia entre su cuerpo adolescente y las manos que escriben estas líneas. Es su forma de estar, la seguridad con la que desliza el caballete, se quita el casco, se atusa el pelo, cortado como los mohicanos, los brazos del color de la tarde, acostumbrados a no llevar tela durante el día. Ya no fuma cigarrillos. Saca el váper sabor fresa y se entretiene dándole caladas. Espera durante unos minutos. Revisa el móvil. Se hace un selfi. Sonríe. No sabe que lo estoy observando. Que lo observo cada anochecer desde que vengo a esta casa, todos los veranos de mi vida. Siempre el mismo patrón, la misma moto, distinto cuerpo. El Blas espera a que salga la Ana de su casa. La ve en la distancia. Se hace el interesante. Suenan las olas golpeando la arena de la playa y la Ana está preciosa, con rímel y pestañas nuevas, con los labios pintados de rosa brillante. Lleva un vestido ajustado, gomas del pelo en la muñeca, un brazalete dorado sobre su piel morena. Sostiene el móvil con la mano. Su bolso es demasiado pequeño. Se ven. Él la besa. Ella guarda silencio. Ese silencio que precede a la sonrisa. Se ponen el casco y se marchan juntos, derrapando por el paseo marítimo. Ocultando el eco de las olas nuevamente con ese sonido metálico que tiene aires de Vietnam, cuando rompe el tubo de escape y rocía de gasolina el pavimento.

