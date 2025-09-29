La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Formas modernas de la vigilancia

Móviles y ordenadores escuchan nuestras conversaciones y nos fotografían, tanto que va haciéndose recomendable tapar con esparadrapo el ojo de esos aparatos

Pedro Felipe Granados

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:35

Al parecer, disfrutamos de cierta libertad. Me refiero a que, al menos en Occidente, podemos movernos sin restricciones, expresar lo que queramos, hasta cierto punto, ... y elegir (pero solo entre las ofertas que nos brinda un Mercado globalizado y dirigido por unas cuantas empresas multinacionales). Solo la libertad casi absoluta a la que podemos aspirar es la de pensamiento (aunque dentro de poco, la inteligencia artificial entrará a manipular nuestro cerebro). Y digo 'al parecer' porque a lo que llamamos libertad se le imponen excesivas restricciones que empañan bastante la limpieza y amplitud que debe poseer ese derecho.

