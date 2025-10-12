La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapa sin mundo

PP y PSOE: las vitaminas de Vox

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:52

El crecimiento de Vox no parece tener techo. En regiones como las de Murcia, los estudios demoscópicos ya lo colocan como segunda fuerza en intención ... de voto, por encima del PSOE y pisándole los talones al PP. En algunas encuestas de ámbito nacional, la ultraderecha supera el 20% de estimación y se aprovecha de un trasvase de votos desde los populares que ha encendido todas las alamas en Génova. Incluso personas que siempre han tenido una mentalidad abierta y se los podría considerar como 'progresistas clásicos', de toda la vida, reconocen en privado su voluntad de votar a Vox: «Al menos tienen dos o tres ideas claras. De los demás no me fío». El populismo devora a España mientras los dos grandes partidos, PSOE y PP, en lugar de servir de cortafuegos, se han convertido en los grandes pirómanos de la escena pública.

