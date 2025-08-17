La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Ibarrola

El nuevo Plan Marshall

Los aranceles de Trump van de reordenación económica y política. Serán la respuesta coactiva a los desacuerdos. Por ahora China, India y Brasil resisten

Miguel Ángel García Herrera y Juan Luis Ibarra Robles

Catedrático emérito de Derecho Constitucional y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

Cuando Donald Trump agitó el problema de los aranceles, pensamos en las ventajas de la fortaleza comunitaria. Aislados en nuestros Estados quedaríamos engullidos sin remisión, ... pero la Unión Europea conseguiría una relación equilibrada. Después del acuerdo alcanzado, las reacciones se mueven entre el rechazo crítico, el consuelo resignado del mal menor y la evidencia de que las expectativas se han frustrado. Como escribió Jorge Manrique, «qué se hizo» de la riqueza y del comercio comunitarios, de la Europa soberana de Macron, de la Europa independiente de Merz, para acabar doblegada en el campo de golf escocés.

