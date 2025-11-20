La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Franco. Reuters

Hoy era el futuro

Distorsionar los hechos poniendo en duda la verdad más nimia es la censura de nuestro siglo

Marta San Miguel

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:15

Hoy, hace 50 años, el miedo y el alivio se dieron la mano en una reconciliación que llevaba 40 años palpitando entre las piedras, en ... fosas comunes y en ministerios grises como las nubes de otoño. Lo sé, aunque no estaba allí. Nací en 1981 en democracia, pero heredé esa paciencia con que el país aguardó un acontecimiento que nos transformara; heredé algo de esa tensa espera, la esperanza de que había una opción de progreso, de avance social, de igualdad. Ahora lo sé. Pero lo que empezó tal día como hoy, con la muerte de Franco en 1975, tardó años en transformarse en convivencia. Y aunque yo no estaba allí, quienes sí estaban nos lo han transmitido con sus silencios, con sus testimonios, y sobre todo con los libros que vinieron después.

