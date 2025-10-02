La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Eugenia Paiz.

El delito de Eugenia

Su victoria judicial y su trayectoria en favor de los derechos de las personas con discapacidad le valió ese año el Premio Damo por su esfuerzo y dedicación

Marta San Miguel

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:37

Eugenia Paiz es periodista. Tiene 52 años. Vive en La Palma y ha trabajado en prensa, radio y televisión. Ha publicado un libro de poesía. ... Es presidenta de la Asociación Madres por la Discapacidad. En 2023 logró una condena contra el director del Centro para Discapacitados Triana por malos tratos a internos, incluida su hija Rebeca, de 32 años, diagnosticada de autismo severo. La llaman madre coraje, y no solo por esa sentencia, sino por lograr para su hija los cuidados que merece cada día desde que nació. Hace tres semanas, Eugenia publicó una foto de ambas con esta frase: «Las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos». Dos días después, abrió la llave de gas butano en su vivienda de Breña Alta. Su hija Rebeca murió, a ella la encontraron medio inconsciente y la llevaron al hospital. Ahora le imputan un delito de asesinato.

El delito de Eugenia