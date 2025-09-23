La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Soliloquio de salud y género

Beijing: han pasado 30 años

Aunque se haya avanzado, tanto tiempo de desigualdad no se remedia ni en 30 ni en 50 años

María Trinidad Herrero

María Trinidad Herrero

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:25

Hace 30 años, del 4 al 15 de septiembre de 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de las Naciones Unidas, celebrada en ... Pekín (Beijing 95), 189 gobiernos del mundo discutieron y aprobaron la Declaración y la Plataforma para la Acción. Con urgencia y audacia, a nivel mundial, la Declaración y la Plataforma se erigieron como el marco de políticas más ambicioso de la historia persiguiendo la igualdad de género que empoderaría a las mujeres y a las niñas, para el bien global de toda la sociedad. Y está siendo así, porque un enfoque basado en la igualdad de género y en las necesidades de las mujeres genera un efecto multiplicador y sostenible del desarrollo, con beneficios que repercuten en la prosperidad no solo de las mujeres, sino de todas las personas dentro de cada comunidad.

