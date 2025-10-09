La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La depresión

La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:05

Comenta

La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social. La depresión es contratar un Uber por 18 euros y que ... luego la factura sea de 24. La depresión es una habitación de hotel en donde vas a colgar tu camisa en el armario y te encuentras con una percha ortopédica que hay que descolgar de un gancho y luego volver a colgar la capada percha del maldito gancho, como si tuvieses que tener habilidades de neurocirujano. La depresión es recibir correos electrónicos desde la administración con aviso de 'no-reply'. El 'no-replay' es, en general, depresión oficial. La depresión es Renfe e Iberia cuando se ponen estupendas. La depresión es la estación de Chamartín, fea a más no poder. La depresión es encender la tele y ver a un montón de todólogos que defienden el bien universal y un mundo lleno de buenos y malos.

