La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Violencia contra sanitarios

Que un espacio de cuidado sea percibido como una zona de riesgo físico habla de la deriva colectiva hacia la crispación y la falta de empatía

Manuel Molina Boix

Manuel Molina Boix

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:15

Que cualquier profesional mientras desarrolla sus funciones en cualquier ámbito sanitario tema sufrir episodios de violencia, verbales o físicos, es, sencillamente, una contradicción insoportable. La ... labor coordinada y responsable en cada puesto resulta imprescindible para dispensar buenos cuidados –en escenarios en ocasiones complejos– ya se trate de centro de salud, hospital, consulta, atención de ambulancias... lugares en los que prima, por obvia, la idea de ayudar al otro, por lo que intemperancia y brusquedad resultan inconcebibles. Introducen un sesgo perverso que quiebra la necesaria armonía para obrar. Sin embargo, una realidad creciente, casi cotidiana, a tenor de las estadísticas. No se trata de hechos puntuales, aislados, es una lacra casi 'normalizada' como una profunda herida que atraviesa nuestra sociedad, que erosiona la relación de confianza sobre la que descansa todo sistema sanitario. Un problema agravado en los últimos años, confirmando que los episodios de insultos, amenazas y agresiones físicas han aumentado de manera sostenida. La mayoría son incidentes verbales, que cada vez con mayor frecuencia derivan en agresiones físicas. Y aunque existan protocolos de prevención y atención, la magnitud del fenómeno convierte en lugares percibidos a veces por sus trabajadores más como escenarios de riesgo –con disposiciones propias de un campo de batalla– que como espacios de cuidado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Alcaraz reina en Nueva York
  10. 10

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Violencia contra sanitarios