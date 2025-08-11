La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hidratación, termos y precaución

Manuel Molina Boix

Manuel Molina Boix

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:56

Con la llegada del calor proteger nuestra salud frente a las altas temperaturas exige, ante todo, estar bien hidratados. El organismo necesita un aporte constante ... de líquidos para funcionar correctamente, regular su temperatura y reponer lo que pierde a través del sudor. Esta necesidad se intensifica en los días más cálidos, cuando el cuerpo trabaja más para mantenerse fresco. Aunque todas las personas deben tener cuidado, hay colectivos especialmente vulnerables, como los niños y las personas mayores, que corren un mayor riesgo de deshidratación. En el caso de los mayores la sensación de sed se atenúa con la edad, el cuerpo regula peor el calor, y ciertas enfermedades o medicamentos pueden dificultar aún más la adaptación al clima extremo. Frente a este panorama, la recomendación más sencilla y eficaz es beber agua. A lo largo del día, sin esperar a tener sed. Ingerir líquidos de forma regular permite prevenir los efectos del calor y evitar síntomas como el cansancio excesivo, los calambres, la confusión o, en casos más graves, el temido golpe de calor. Además del agua, hay otras formas saludables de hidratación: infusiones frías, caldos ligeros o frutas con alto contenido acuoso, como sandía, melón, naranjas o los melocotones. Estas frutas no solo aportan líquido, también refrescan de forma natural y saludable.

