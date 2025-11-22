La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panorámica de Pasajes, a 6 kilómetros de San Sebastián, en una postal antigua.
La Vereda del Capitán

Viajera en trance por 'Los senderos del mar'

María Belmonte saca brillo al universo de roca y agua de Bayona a Hendaya

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:33

En 'Los senderos del mar' (Acantilado, 2025), María Belmonte (Bilbao, 1953) emplea la primera persona para describir su admiración por ese universo de roca y ... agua que es la costa vasco-francesa, de Bayona a Hendaya. Para la viajera y traductora literaria, doctorada en Antropología Social por la Universidad del País Vasco con una tesis sobre 'Historia de las Religiones', el paisaje influye directamente en nuestros pensamientos y los conforma, y observa en los acantilados de Jaizkibel que «el ser humano no es el único arquitecto y diseñador del planeta». Queda absolutamente afectada ante las geoformas, areniscas que pueden aparecer formando «alvéolos, filigranas, nichos, cavidades», panales de abejas o incluso «láminas de hojaldre, corales, gárgolas, barrocos cortinajes, cuerdas entrelazadas y delicados encajes». También se deja sorprender por las filigranas de pájaros, insectos y pequeños mamíferos. Este salvaje tramo costero esconde una riqueza geológica, botánica y faunística que es uno de los tesoros mejor guardados, insiste Belmonte, de esa maravilla de litoral.

