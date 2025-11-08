La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Alegoría de la Justicia y la Paz', de Corrado Giaquinto. Museo Nacional del Prado
La Vereda del Capitán

Isabel Ramos Serna, allá donde estés

Sabía que una parte de nuestros corazones se fue con ella

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:17

La profesora de enseñanza secundaria del I.E.S. Infante D. Juan Manuel de Murcia Isabel Ramos Serna se marchó hace hoy justo una semana. ... Nunca la olvidaremos. Enterarte de que ha muerto alguien a quien aprecias es una noticia difícil de encajar. Me acordé de las palabras de Bécquer sobre aquel pueblo que despierta, y «ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas», él pensó un momento: «'¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!'». Recordé la buena acogida que nos brindó una tarde de verano, justo recién salidos de la pandemia, en su villa florida de La Ribera de Molina, que sirvió de escenario para grabar algunas entrevistas para el documental 'La eternidad de las palabras', sobre la vida de la poeta cartagenera María Teresa Cervantes, por la que amigos en común como Francisco Torres Monreal, Ana Cárceles y Juana J. Marín Saura sentían una gran admiración. La opípara merienda que organizó la discreta y ejecutiva Isabel, en unos pocos minutos, sorprendió al cineasta Primitivo Pérez. Buena anfitriona, desde luego, propiciando encuentros. Era una gran esteta, y sabía que sus amigos, tan conectados con la naturaleza, también podían ser alimentados espiritualmente. Un poema es un bien, y nos ayuda a respirar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera
  8. 8

    La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10

    La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Isabel Ramos Serna, allá donde estés

Isabel Ramos Serna, allá donde estés