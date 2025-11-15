La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Habana es «otro mundo»

Manuel Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:27

Leonardo Padura mantiene «una relación novelesca con La Habana». Como dice en las notas preliminares de 'Ir a La Habana' (Tusquets, 2025), es «la ciudad ... en la que nací y vivo, escribo y padezco, el sitio del mundo al que pertenezco, como una bendición o una fatalidad inapelables: como el agua que en esta isla nos rodea». Una pertenencia habanera condicionada por los afectos, un proceso en movimiento «que, como un péndulo, ha pasado del descubrimiento a la asimilación, del deslumbramiento al rechazo, del amor a momentos de aversión, de la complicidad de la cercanía a ese estado de extrañamiento cuando se produce el choque entre lo deseado o recordado y lo realmente encontrado, esa sensación que me gusta llamar 'ajenitud'. Pero siempre con la certeza de la posesión». A Padura lo que le permite crear unos personajes que se muevan en ese mundo novelesco es el dominio del territorio en que actúan. Y muchos, de hecho, se mueven por La Habana que le pertenece, como la bolerista Violeta del Río en 'La neblina del ayer' (2005) y el poeta José María Heredia en 'La novela de mi vida ' (2001), donde el olor invencible de La Habana le recuerda que «hay cosas tan verdaderas que ni el poder de los dictadores logra cambiar».

