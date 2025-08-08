La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Vereda del Capitán

Fascinación por Marruecos

El viaje interior de Cipriano Torres editado por el recordado Abraham Hurtado

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:50

Leo con sumo interés 'Viaje interior pasando por Marruecos', el libro que Cipriano Torres escribió escuchando a Grace Jones, Chopin, Cesária Évora y Lole y ... Manuel. Es una edición no venal de 100 copias, cuya corrección quedó a medias por la inesperada muerte de Abraham Hurtado, que en este caso, desde el Valle de Ricote, ejercía de editor a través de Aldarrax Ediciones. Fue un fastidio decir adiós a alguien tan talentoso y dinámico. Este libro cuenta las aventuras del escritor y crítico de televisión por Marruecos sin emplear ni una sola vez la palabra «exótico» para referirse a este país y a sus gentes. Bastante se ha empleado ya para explicar el imaginario orientalista de Delacroix y Mariano Fortuny.

