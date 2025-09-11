La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gaza, entre el terror y el desvarío

Los Espectadores

Los Espectadores

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:01

La historia reciente nos recuerda que fue Hamás quien encendió la mecha de este último incendio en Oriente Próximo. Con su ataque indiscriminado, cruel y ... planificado, dejó tras de sí una estela de horror que ningún pueblo merece sufrir. Los israelíes, como cualquier otra nación, tienen derecho a defenderse, a proteger a sus hijos de la amenaza de quienes han hecho del terror una bandera. Esa verdad es incontestable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  5. 5 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  8. 8

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gaza, entre el terror y el desvarío