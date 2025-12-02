La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Devolver al poeta

'Vamos a comprar un poeta', de Afonso Cruz, es una deliciosa lectura en este tiempo de cinismo

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

En estos tiempos, más que prosaicos, entregados casi ya sin reservas a toda clase de cinismos, resulta deliciosa la lectura de un librito que acaba ... de publicar entre nosotros una de esas pequeñas editoriales atentas al talento que florece por el mundo; en este caso, entre nuestros cercanos y tan a menudo ignorados vecinos, los portugueses. Se titula el libro 'Vamos a comprar un poeta', su autor es el escritor y cineasta Afonso Cruz y parte de una premisa tan ingeniosa como fértil: en una sociedad donde ya todos se han entregado por completo una existencia dictada por el cálculo -no sólo de costes y beneficios, sino de cualquier otra cosa que pueda contarse, como la saliva que se gasta al dar un beso-, la gente, en lugar de procurarse mascotas, se procura artistas para tratar de paliar el aburrimiento de sus vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  2. 2 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6 Detienen a dos experimentados delincuentes por robar productos caros en supermercados del Noroeste de la Región de Murcia
  7. 7

    La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España
  8. 8 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  9. 9

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  10. 10 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Devolver al poeta

Devolver al poeta